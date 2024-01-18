В Стамбуле рухнул жилой дом (видео)

Жилой дом обрушился в турецком Стамбуле в четверг, 18 января. В результате инцидента никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Turk.

Обрушение произошло в районе Умрание во время строительства метро. Сообщается, что сначала произошел обвал грунта на дороге у здания. На место инцидента направили бригады спецслужб.

Из-за обрушения на трехэтажном доме также заметили трещины. Было принято решение эвакуировать жителей.

Через полчаса после эвакуации здание, на котором были трещины, не выдержало и обрушилось.

Власти Стамбула отмечают, что в результате инцидента никто не пострадал, поскольку в доме никого не было.