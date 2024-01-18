В Стамбуле рухнул жилой дом (видео)
Жилой дом обрушился в турецком Стамбуле в четверг, 18 января. В результате инцидента никто не пострадал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Turk.
Обрушение произошло в районе Умрание во время строительства метро. Сообщается, что сначала произошел обвал грунта на дороге у здания. На место инцидента направили бригады спецслужб.
Из-за обрушения на трехэтажном доме также заметили трещины. Было принято решение эвакуировать жителей.
Через полчаса после эвакуации здание, на котором были трещины, не выдержало и обрушилось.
Власти Стамбула отмечают, что в результате инцидента никто не пострадал, поскольку в доме никого не было.
Напомним, 11 декабря в Киеве во время ремонта стены произошел обвал. В результате инцидента один рабочий погиб, еще один пострадал.
Также в столице во время ремонтных работ обрушились несколько пролетов Дегтяровского моста на проезжую часть. В рамках расследования обрушения правоохранители проводили обыски в КГГА, Киевавтодоре и подрядчиков.
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