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В Стамбуле загорелось здание медицинского факультета

Автор: Дмитрий Левицкий

В Стамбуле (Турция) произошел сильный пожар в здании медицинского факультета Стамбульского университета. Здание еще строится и не было введено в эксплуатацию.

Об этом сообщает турецкий телеканал TRT HABER.

Пожар вспыхнул на верхних этажах здания. Причины возгорания пока неизвестны.

После получения информации о возгорании, на место происшествия прибыли пожарные расчеты. Тушение пожара пока продолжается.

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Время от времени из здания слышны небольшие взрывы. О погибших или пострадавших пока информации нет.

Напомним, недавно Турцию потрясло мощное землетрясение. Больше всего пострадал турецкий город Измир. Количество жертв землетрясения уже превысило 50.

Также РБК-Украина писало, что вчера в Житомирской области горел гостинично-ресторанный комплекс.

Кроме того, недавно под Харьковом произошел взрыв на газораспределительной станции. В результате взрыва погибли трое человек.

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