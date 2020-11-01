В Стамбуле загорелось здание медицинского факультета

В Стамбуле (Турция) произошел сильный пожар в здании медицинского факультета Стамбульского университета. Здание еще строится и не было введено в эксплуатацию.
Об этом сообщает турецкий телеканал TRT HABER.
Пожар вспыхнул на верхних этажах здания. Причины возгорания пока неизвестны.
Explosion signalée dans l'un des hôpitaux d’#Istanbul. pic.twitter.com/9mbp4XY2uh— K. Manoukian (@KaloManoukian) November 1, 2020
После получения информации о возгорании, на место происшествия прибыли пожарные расчеты. Тушение пожара пока продолжается.
Время от времени из здания слышны небольшие взрывы. О погибших или пострадавших пока информации нет.
Напомним, недавно Турцию потрясло мощное землетрясение. Больше всего пострадал турецкий город Измир. Количество жертв землетрясения уже превысило 50.
Также РБК-Украина писало, что вчера в Житомирской области горел гостинично-ресторанный комплекс.
Кроме того, недавно под Харьковом произошел взрыв на газораспределительной станции. В результате взрыва погибли трое человек.