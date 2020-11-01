У Стамбулі загорілася будівля медичного факультету

У Стамбулі (Туреччина) сталася сильна пожежа в будівлі медичного факультету Стамбульського університету. Будівля ще будується та не була введена в експлуатацію.
Про це повідомляє турецький телеканал TRT HABER.
Пожежа спалахнула на верхніх поверхах будівлі. Причини загорання поки невідомі.
Explosion signalée dans l'un des hôpitaux d’#Istanbul. pic.twitter.com/9mbp4XY2uh— K.Manoukian (@KaloManoukian) November 1, 2020
Після отримання інформації про загорання, на місце події прибули пожежні розрахунки. Гасіння пожежі поки триває.
Час від часу з будівлі чутно невеликі вибухи. Про загиблих чи постраждалих поки інформації немає.
Нагадаємо, нещодавно Туреччину сколихнув потужний землетрус. Найбільше постраждало турецьке місто Ізмір. Кількість жертв землетрусу вже перевищила 50.
Також РБК-Україна писало, що вчора в Житомирській області горів готельно-ресторанний комплекс.
Крім того, нещодавно під Харковом стався вибух на газорозподільчій станції. В результаті вибуху загинули троє осіб.