У Стамбулі загорілася будівля медичного факультету

Фото: пожежа в Стамбулі (aa.com.tr)

У Стамбулі (Туреччина) сталася сильна пожежа в будівлі медичного факультету Стамбульського університету. Будівля ще будується та не була введена в експлуатацію.

Про це повідомляє турецький телеканал TRT HABER.

Пожежа спалахнула на верхніх поверхах будівлі. Причини загорання поки невідомі.

Після отримання інформації про загорання, на місце події прибули пожежні розрахунки. Гасіння пожежі поки триває.

Час від часу з будівлі чутно невеликі вибухи. Про загиблих чи постраждалих поки інформації немає.

Нагадаємо, нещодавно Туреччину сколихнув потужний землетрус. Найбільше постраждало турецьке місто Ізмір. Кількість жертв землетрусу вже перевищила 50.

Також РБК-Україна писало, що вчора в Житомирській області горів готельно-ресторанний комплекс.

Крім того, нещодавно під Харковом стався вибух на газорозподільчій станції. В результаті вибуху загинули троє осіб.