В Стамбуле столкнулись два пассажирских поезда, есть пострадавшие

"На станции "Верфь Тузла" экспресс-поезд, который двигался по маршруту Адапазары-Пендик, врезался в скоростной поезд, который двигался по маршруту Сьогютлючешме-Конья", - говорится в сообщении.

Пострадавших в результате инцидента госпитализировали. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Причина происшествия пока неизвестна. Правоохранители ведут расследование.