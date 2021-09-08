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В Стамбуле столкнулись два пассажирских поезда, есть пострадавшие

Автор: Валерия Полищук

В среду, 8 сентября, в турецкой столице Стамбул столкнулись два поезда. В результате происшествия семь человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DHA.

"На станции "Верфь Тузла" экспресс-поезд, который двигался по маршруту Адапазары-Пендик, врезался в скоростной поезд, который двигался по маршруту Сьогютлючешме-Конья", - говорится в сообщении.

Пострадавших в результате инцидента госпитализировали. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Причина происшествия пока неизвестна. Правоохранители ведут расследование.

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