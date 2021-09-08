У Стамбулі зіткнулися два пасажирські потяги, є постраждалі

"На станції" верф Тузла "експрес-поїзд, який рухався за маршрутом Адапазари-Пендік, врізався в швидкісний поїзд, який рухався за маршрутом Сьогютлючешме-Конья", - йдеться в повідомленні.

Постраждалих в результаті інциденту госпіталізували. Їх стан оцінюється як задовільний.

Причина події поки невідома. Правоохоронці ведуть розслідування.