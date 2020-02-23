В Стамбуле прошла акция против оккупации Крыма

Фото: митинг в Стамбуле (facebook.com/CGUinIstanbul)

Организатором акции протеста выступил Крымскотатарский центр в Стамбуле

В Стамбуле (Турция) на площади Бейазит в воскресенье, 23 февраля, состоялся митинг-протест против оккупации Россией украинского полуострова Крым. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральное консульство Украины в Стамбуле.

Организатором акции протеста выступил Крымскотатарский центр в Стамбуле. В нем митинге участие представители крымскотатарских, тюркских и украинских союзов. Участники мероприятия протестовали против прекращения работы крымскотатарского телеканала ATR.

"Уже 6 лет наши соотечественники находятся в очень трудном положении - они не имеют возможности соблюдать свои обычаи, свободно исповедовать свою веру, учиться на своем языке. Сейчас крымские татары, живущие в Крыму, подвергаются гонениям из-за своей национальности и религии", - написала в сообщении о проведении митинга Алия Усенова.

Фото: митинг в Стамбуле (facebook.com/CGUinIstanbul)

Напомним, посольство США в Украине призвало Россию прекратить незаконную оккупацию Крыма и уважать права человека в Украине.

Посольство США заявило, что контролируемые Россией "суды" не имеют права продолжать задержания крымскотатарских активистов в Симферополе.