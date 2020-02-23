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У Стамбулі пройшла акція проти окупації Криму

Новини » Суспільство     23.02.2020 - 21:01
У Стамбулі пройшла акція проти окупації Криму
Фото: мітинг в Стамбулі (facebook.com/CGUinIstanbul)

Організатором акції протесту виступив Кримськотатарський центр в Стамбулі

У Стамбулі (Туреччина) на площі Бейазіт в неділю, 23 лютого, відбувся мітинг-протест проти окупації Росією українського півострова Крим. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральне консульство України в Стамбулі.

Організатором акції протесту виступив Кримськотатарський центр в Стамбулі. У ньому мітингу участь представники кримськотатарських, тюркських та українських спілок. Учасники заходу протестували проти припинення роботи кримськотатарського телеканалу ATR.

"Уже 6 років наші співвітчизники перебувають у дуже скрутному становищі - вони не мають можливості дотримуватися свої звичаї, вільно сповідувати свою віру, вчитися на своїй мові. Зараз кримські татари, які живуть в Криму, піддаються гонінням через свою національність і релігії", - написала в повідомленні про проведення мітингу Алія Усенова.

Фото: мітинг в Стамбулі (facebook.com/CGUinIstanbul)

Нагадаємо, посольство США в Україні закликало Росію припинити незаконну окупацію Криму і поважати права людини в Україні.

Посольство США заявило, що контрольовані Росією "суди" не мають права продовжувати затримання кримськотатарських активістів в Сімферополі.

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