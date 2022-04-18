UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Стамбуле произошел взрыв из-за возгорания подземных кабелей

Фото: в Стамбуле произошел взрыв haberturk.com)
Автор: Наталья Юрченко

В турецком Стамбуле утром 18 апреля прогремел мощный взрыв. Причиной этого стало возгорание в подземном помещении, где находятся электросети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Haberturk.

Отмечается, что взрыв произошел в районе Бейоглу около 8:30. По предварительным данным в подземном помещении с электрокабелями возникло возгорание с сильным задымлением. Это привело к мощному взрыву.

Спасатели эвакуировали жителей четырех зданий, находившихся рядом. Пока о пострадавших и погибших не сообщается.

Напомним, сегодня Россия выпустила четыре ракеты по Львову. В результате пострадала гражданская инфраструктура.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СтамбулВзрывТурция