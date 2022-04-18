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У Стамбулі стався вибух через загоряння підземних кабелів

Фото: у Стамбулі стався вибух (haberturk.com)
Автор: Наталія Юрченко

У турецькому Стамбулі зранку 18 квітня пролунав потужний вибух. Причиною цього стало загоряння у підземному приміщенні, де знаходяться електромережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Haberturk.

Зазначається, що вибух стався в районі Бейоглу близько 8:30. За попередніми даними у підземному приміщенні з електрокабелями виникло загоряння з сильним задимленням. Це призвело до потужного вибуху.

Рятувальники евакуювали жителів чотирьох будівель, що знаходилися поруч. Поки що про постраждалих та загиблих не повідомляється.

Нагадаємо, сьогодні Росія випустила чотири ракети по Львову. В результаті постраждала цивільна інфраструктура.

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СтамбулВибухТурция