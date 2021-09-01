В Стамбуле произошел пожар на химическом заводе

Когда огонь распространился на здания, где размещалось производство краски и лакокрасочных изделий, были слышны взрывы, сообщило издание.

"Пожар возник на производстве, где изготавливали колонью (традиционный турецкий одеколон для рук, - ред.) и дезинфицирующее средство в 11-м блоке промышленной зоны в районе Зия-Гекальп, по невыясненной причине", - говорится в сообщении.

Один человек, который пытался тушить пожар, получил ранение.

В операции по борьбе с огнем участвовали 140 спасателей, задействовали 61 пожарного и служебные машины.