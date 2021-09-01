UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Стамбуле произошел пожар на химическом заводе

Автор: Анастасия Рокитна

В Турции произошел пожар на предприятии по выработке традиционного турецкого одеколона для рук и дезинфицирующего средства. Огнем повреждены более 50 производств и цехов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Hürriyet.

Когда огонь распространился на здания, где размещалось производство краски и лакокрасочных изделий, были слышны взрывы, сообщило издание.

"Пожар возник на производстве, где изготавливали колонью (традиционный турецкий одеколон для рук, - ред.) и дезинфицирующее средство в 11-м блоке промышленной зоны в районе Зия-Гекальп, по невыясненной причине", - говорится в сообщении.

Один человек, который пытался тушить пожар, получил ранение.

В операции по борьбе с огнем участвовали 140 спасателей, задействовали 61 пожарного и служебные машины.

Читайте РБК-Украина в Google News
СтамбулПожарВзрыв