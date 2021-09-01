У Стамбулі сталась пожежа на хімічному заводі

Коли вогонь поширився на будівлі, де розміщувалося виробництво фарби та лакофарбових виробів, було чути вибухи, повідомило видання.

"Пожежа виникла на виробництві, де виготовляли колонью (традиційний турецький одеколон для рук, - ред.) та дезінфікуючий засіб у 11-му блоці промислової зони в районі Зія -Гьокальп, з нез’ясованої причини", - йдеться у повідомленні.

Одна людина, яка намагалася гасити пожежу, отримала поранення.

У операції по боротьбі з вогнем брали участь 140 рятувальників, задіяно 61 пожежних та службових машин.