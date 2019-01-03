В Стамбуле из-за обвала здания пострадали три человека

Фото: полиция Турции (Wikimedia Commons)

Из-под завалов достали 3 человек

В Турции в историческом районе Стамбула Едикуле обвалилось здание, которое горело утром. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Haber.

Как отмечается, утром в данном зданиипроизошел пожар. На месте происшествия работали сотрудники полиции, медики и пожарная охрана.

Так, очевидцы происшествия сообщили, что под завалом могут находится люди. После этого пожарная команда приступила к детальному рассмотрению обломков. Тогда из-под завалов достали 3 пострадавших.

Вместе с тем, на данный момент о состоянии пострадавших не сообщается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Турции в стамбульской исследовательско-образовательной больнице Таксим начался мастштабный пожар.

Тогда пожар быстро охватил наружную обшивку дома, однако чиновники заявляют, что огонь не проник внутрь здания. Возгорание возникло на крыше здания и впоследствии распространилось на нижние этажи.