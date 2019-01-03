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У Стамбулі через обвал будівлі постраждали три людини

Новини » Надзвичайні події    03.01.2019 - 01:40
У Стамбулі через обвал будівлі постраждали три людини
Фото: поліція Туреччини (Wikimedia Commons)

З-під завалів дістали 3 осіб

В Туреччині в історичному районі Стамбула Єдикуле обвалилася будівля, що палала вранці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Haber.

Як наголошується, вранці в будівлі сталася пожежа. На місці події працювали співробітники поліції, медики та пожежна охорона.

Так, очевидці події повідомили, що під завалом можуть перебувати люди. Після цього пожежна команда приступила до детального розгляду уламків. Тоді з-під завалів дістали 3 постраждалих.

Разом з тим, на даний момент про стан постраждалих не повідомляється.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Туреччині у стамбульській дослідницько-освітній лікарні Таксим почався мастштабный пожежа.

Тоді пожежа швидко охопила зовнішню обшивку будинку, проте чиновники заявляють, що вогонь не проник всередину будівлі. Загоряння виникло на даху будівлі і згодом поширилося на нижні поверхи.

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