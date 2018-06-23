У Стамбулі мільйони людей вийшли на мітинг на підтримку опонента Ердогана

Мітингувальники підтримують опозиційного політика Мухаррему Інджі з Республіканської народної партії

За день до виборів президента Туреччини в суботу, 23 червня, в Стамбулі мільйони людей вийшли на мітинг на підтримку опозиційного політика Мухаррему Інджі з Республіканської народної партії. Про це повідомляє Hurriyet.

Інджі є головним опонентом чинного президента Реджепа Таїпа Ердогана.

"Я дивлюся на вас зі сцени, ви так чудово виглядаєте. Ви виглядаєте як макове поле. Чудово було в Ізмірі, Анкарі. Але в Стамбулі - 5 мільйонів людей", - сказав Інджі під час свого виступу перед мітингувальниками.

Як повідомляють учасники мітингу в соціальних мережах, турецькі канали ігнорують масові акції на підтримку Інджі і не висвітлюють їх.

Social democrate lider Muharrem İnce's İstanbul miting...More than 5.000.000 people joined under the rain..#Maltepe #TurkeyElections pic.twitter.com/Nj5rYsA8KH — Yerin Yerlisi (@Benzemezlik) June 23, 2018

Нагадаємо, Реджеп Таїп Ердоган на передвиборному мітингу в Стамбулі заявив, що Туреччина готова усунути будь-яку загрозу нацбезпеці.

Раніше повідомлялося, що в турецькому Ізмірі 22 червня сотні тисяч людей вийшли на вулиці в знак підтримки опозиційного політика Мухаррему Інджі.