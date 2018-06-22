Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Эрдоган: Турция готова устранить любую угрозу нацбезопасности

НовостиПолитика    22.06.2018 - 16:55
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (twitter.com)
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (twitter.com)

Эрдоган заявил, что Турция намерена вернуть в сирийский район Манбидж беженцев

Турция готова устранить любую угрозу нацбезопасности. Об этом заявил президент страны на предвыборном митинге в Стамбуле, сообщает "Анадолу".

"На сегодня турецкая армия проводит операцию против террористов в районе Кандиль на севере Ирака, а если потребуется, ударит по боевикам в районе Синджар. Турция готова устранить любую угрозу нацбезопасности", - заявил он.

Кроме того, Эрдоган заявил, что Турция намерена вернуть в сирийский район Манбидж беженцев, отметив, что бронетехника Вооруженных сил Турции патрулирует этот район Сирии.

Напомним, ранее сообщалось, что армия Турции сообщила, что ее подразделения, а также подразделения армии Соединенных Штатов Америки (США) начали патрулирование в окрестностях города Манбидж на севере Сирии.

В Турции в результате ДТП с автобусом пострадали 45 человек Турция и США начали патрулирование на севере Сирии
Теги публикации: Турция, Реджеп Тайип Эрдоган  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Гей-парад в Киеве": "Квартал 95" показал альтернативную версию прайда (видео)
Держалась за утонувшего отца: в Запорожской области спасли из моря маленькую девочку
Церковные обряды: стало известно, сколько стоят крестины и венчание в Киеве
"Разнести в пух и прах": Кикабидзе предсказал скорый распад России
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь