Эрдоган: Турция готова устранить любую угрозу нацбезопасности

Эрдоган заявил, что Турция намерена вернуть в сирийский район Манбидж беженцев

Турция готова устранить любую угрозу нацбезопасности. Об этом заявил президент страны на предвыборном митинге в Стамбуле, сообщает "Анадолу".

"На сегодня турецкая армия проводит операцию против террористов в районе Кандиль на севере Ирака, а если потребуется, ударит по боевикам в районе Синджар. Турция готова устранить любую угрозу нацбезопасности", - заявил он.

Кроме того, Эрдоган заявил, что Турция намерена вернуть в сирийский район Манбидж беженцев, отметив, что бронетехника Вооруженных сил Турции патрулирует этот район Сирии.

Напомним, ранее сообщалось, что армия Турции сообщила, что ее подразделения, а также подразделения армии Соединенных Штатов Америки (США) начали патрулирование в окрестностях города Манбидж на севере Сирии.