В Стамбуле на акции протеста из-за обвала лиры задержали более 30 человек

В турецкой столице Стамбуле полицейский спецназ разогнал акцию протеста против экономической политики правительства страны, спровоцировавшей обвал лиры. В ходе протеста были задержаны более 30 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Полиция использовала щиты, чтобы разогнать толпу.
Подобные акции протеста прошли в Анкаре и других городах Турции.
Напомним, в Турции начались акции протеста из-за обвала местной валюты - лиры - по отношению к доллару. Протестующие требуют отставки правительства.