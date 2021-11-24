UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Стамбуле на акции протеста из-за обвала лиры задержали более 30 человек

Автор: Валерия Полищук

В турецкой столице Стамбуле полицейский спецназ разогнал акцию протеста против экономической политики правительства страны, спровоцировавшей обвал лиры. В ходе протеста были задержаны более 30 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Полиция использовала щиты, чтобы разогнать толпу.

Подобные акции протеста прошли в Анкаре и других городах Турции.

Напомним, в Турции начались акции протеста из-за обвала местной валюты - лиры - по отношению к доллару. Протестующие требуют отставки правительства.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТурцияЭкономический кризис