У Стамбулі на акції протесту через обвал ліри затримали понад 30 осіб

У турецькій столиці Стамбулі поліцейський спецназ розігнав акцію протесту проти економічної політики уряду країни, що спровокувала обвал ліри. В ході протесту було затримано понад 30 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Поліція використовувала щити, щоб розігнати натовп.
Подібні акції протесту пройшли в Анкарі та інших містах Туреччини.
Нагадавши, у Туреччині почалися акції протесту через обвал місцевої валюти-ліри - по відношенню до долара. Протестувальники вимагають відставки уряду.