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У Стамбулі на акції протесту через обвал ліри затримали понад 30 осіб

Автор: Валерія Поліщук

У турецькій столиці Стамбулі поліцейський спецназ розігнав акцію протесту проти економічної політики уряду країни, що спровокувала обвал ліри. В ході протесту було затримано понад 30 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Поліція використовувала щити, щоб розігнати натовп.

Подібні акції протесту пройшли в Анкарі та інших містах Туреччини.

Нагадавши, у Туреччині почалися акції протесту через обвал місцевої валюти-ліри - по відношенню до долара. Протестувальники вимагають відставки уряду.

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