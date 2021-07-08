ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зі Стамбула до Кременчука пливе арсенал важкої техніки для будівництва мосту, - "Укравтодор"

Новость на русском →
Кременчук, Четвер 08 липня 2021 10:33
Зі Стамбула до Кременчука пливе арсенал важкої техніки для будівництва мосту, - "Укравтодор" Фото: будівництво моста в Кременчуці (Укравтодор)
Автор: РБК-Україна

Турецька компанія, яка є підрядником на будівництві мосту через Дніпро у Кременчуці, організувала відправлення морем зі Стамбула першої частини арсеналу мостобудівельної техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Укравтодор".

На будівельних майданчиках нового мосту завершилися випробування буронабивних палей, які тривали кілька місяців. Щойно техніка дістанеться Кременчука, підрядник почне будівельні роботи.

Зі Стамбула до Кременчука пливе арсенал важкої техніки для будівництва мосту, - &quot;Укравтодор&quot;

Зведення мосту через Дніпро у Кременчуці входить до Національної програми відновлення мостів, що є складовою програми президента "Велике будівництво".

Зі Стамбула до Кременчука пливе арсенал важкої техніки для будівництва мосту, - &quot;Укравтодор&quot;

Це буде вантовий міст, який матиме по дві смуги руху у кожен бік. Протяжність мостового ансамблю разом з підходами перевищуватиме 3 км. Він сполучатиметься з Великою Набережною на лівому березі та трасою "Дніпро - Маріуполь" на правому.

Зі Стамбула до Кременчука пливе арсенал важкої техніки для будівництва мосту, - &quot;Укравтодор&quot;

Єдиною переправою через Дніпро у межах Кременчука сьогодні залишається старий Крюківський міст, через який проходять залізничні колії та дві дороги державного значення: М-22 Полтава - Олександрія, Н-08 Бориспіль - Маріуполь. Він перебуває у передаварійному стані. І якщо не витримає, це призведе до колапсу як транспортного сполучення, так і промисловості Полтавщини.

Зі Стамбула до Кременчука пливе арсенал важкої техніки для будівництва мосту, - &quot;Укравтодор&quot;

Після завершення будівництва нового моста на Крюківському почнеться ремонт, а у майбутньому він стане виключно залізничним.

Нагадаємо, заступник голови Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко раніше повідомив про плани цього року відновити та розбудувати 245 штучних споруд.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укравтодор
NEWS
В Україні 617 нових випадків коронавірусу
В Україні 617 нових випадків коронавірусу
DAILY
Ціна на газ в Європі б'є рекорди. Чи дорожчатиме "комуналка" в Україні
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Ціна на газ в Європі б'є рекорди. Чи дорожчатиме "комуналка" в Україні