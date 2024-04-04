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Сталося після залпів: у МАГАТЕ розкрили деталі відключення однієї з ліній на ЗАЕС

Фото: Запорізька АЕС під загрозою блекауту (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Відключення зовнішньої повітряної лінії ПЛ-330кВ на Запорізькій атомній електростанції сталося після того, як у районі станції пролунали залпи артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

За словами експертів МАГАТЕ, які перебувають на ЗАЕС, відключення єдиної лінії 330 кВ зафіксували о 10:06. В результаті цього електропостачання станції залежить тільки від лінії 750 кВ. До початку повномасштабного вторгнення станцію живили чотири лінії 750 кВ та шість ліній 330 кВ.

У МАГАТЕ уточнюють, що причина такого відключення "не була відразу зрозуміла", але це відбулося за повідомленнями про військову активність у регіоні.

"Це також підтвердила група МАГАТЕ на місці, яка чула численні залпи артилерії сьогодні вранці, а також у середу, коли група чула ракетні обстріли", - наголосили в агентстві.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, реагуючи на інцидент, зазначив, що найбільша в Європі атомна електростанція в черговий раз втратила ключове джерело електроенергії, необхідне для охолодження реакторів.

"Події сьогоднішнього ранку ще раз наголошують на реальній небезпеці, яка загрожує цьому найбільшому об'єкту", - додав він.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 4 квітня, вранці в "Енергоатомі" заявили про те, що Запорізька АЕС перебуває під загрозою блекауту. Це сталося через те, що російські обстріли призвели до відключення зовнішньої повітряної лінії ПЛ-330кВ "Запорізька ТЕС - Феросплавна".

У компанії наголошували, що це вкотре загрожує настанням аварійної ситуації на тимчасово окупованій ЗАЕС.

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