Сталося після залпів: у МАГАТЕ розкрили деталі відключення однієї з ліній на ЗАЕС

За словами експертів МАГАТЕ, які перебувають на ЗАЕС, відключення єдиної лінії 330 кВ зафіксували о 10:06. В результаті цього електропостачання станції залежить тільки від лінії 750 кВ. До початку повномасштабного вторгнення станцію живили чотири лінії 750 кВ та шість ліній 330 кВ.

У МАГАТЕ уточнюють, що причина такого відключення "не була відразу зрозуміла", але це відбулося за повідомленнями про військову активність у регіоні.

"Це також підтвердила група МАГАТЕ на місці, яка чула численні залпи артилерії сьогодні вранці, а також у середу, коли група чула ракетні обстріли", - наголосили в агентстві.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, реагуючи на інцидент, зазначив, що найбільша в Європі атомна електростанція в черговий раз втратила ключове джерело електроенергії, необхідне для охолодження реакторів.

"Події сьогоднішнього ранку ще раз наголошують на реальній небезпеці, яка загрожує цьому найбільшому об'єкту", - додав він.