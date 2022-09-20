Стало відомо про спробу російського олігарха за допомогою прокуратури повернути свої збитки

Зокрема, експерт звернув увагу, що у серпні військового 2022 року Київська міська прокуратура в особі прокурора Богданова О.М. активізувалася в поверненні збитків для російської компанії, яка займалася схемами на Одеському припортовому (ОПЗ).

Як відомо, у 2018 році в результаті спільної роботи поліцій Франції, Люксембургу та Європолу через нібито підозрілі фінансові операції у Франції затримали українця Дмитра Малиновського. В українській прокуратурі тоді повідомили, що Малиновський у березні-квітні 2015 під виглядом укладення контракту на поставку мінеральних добрив виробництва ВАТ "Одеський припортовий завод" начебто заволодів грошовими коштами приватної компанії в сумі понад 12 млн євро.

Також правоохоронці встановили, що Малиновський використовував завідомо підроблене свідоцтво про власну смерть, щоб приховуватися від слідчих органів.

"У серпні несподівано відбулася чергова активність у справі Малиновського, яка з осені 2018 року перебувала у "комі". Прокурор Київської міської прокуратури Богданов О.М. звернувся до суду для отримання дозволу пришвидшити розслідування та вести його за так званою процедурою in absentia. Така процедура використовується, коли звинувачуваний переховується", - пише експерт.

За його словами, справа, про яку так дбає нині прокурор Богданов, стосується того, що Малиновський нібито вкрав гроші у компанії Dreymoor Fertilizers Overseas Pte Ltd, що торгує мінеральними добривами.

"Dreymoor - відома компанія, що формально зареєстрована у Сінгапурі, проте насправді це суто російська компанія. Її бенефіціарним власником є громадянин Російської Федерації - Олександр Шишкін. Офіс ця компанія має у Москві за 5 хвилин від Кремля, і торгує компанія добривами, які вироблять підсанкційні російські олігархи. Цікаво, що раніше росіяни вже намагалися відшкодувати свої заявлені збитки - вимагали в суді поставити продукцію від українського державного ПАТ "Одеський припортовий завод". Проте, компанія 5 років тому програла позов у всіх трьох інстанціях через те, що укладала догори з офшором, а не напряму з ОПЗ", - додає Щербина.

За його думкою, висновки, що складаються в результаті цієї історії, не досить приємні - особливо для правоохоронних органів.

"Виявляється, п’яти років для вирішення справи Київській прокуратурі було недостатньо, а отже під час війни - саме час продовжити займатися нафталіновою справою, яка пов’язана фактично із процедурою повернення збитків, завданих шахрайськими схемами, російській компанії. Цікаво, що може бути далі - чи є у прокуратури механізми, щоб надіслати кошти, які будуть повернені, напряму росіянам чи кошти підуть до офшорок, які публічного зв’язку з російськими бізнесменами не мають?" - наголошує експерт.