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Стало известно о попытке российского олигарха с помощью прокуратуры вернуть свои убытки

Фото: стало известно о попытке российского олигарха с помощью прокуратуры вернуть свои убытки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Несмотря на войну, правоохранительные органы не только привлекают к ответственности военных преступников. Часто они ищут более интересные для себя дела, связанные с российскими компаниями и их убытками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эксперта Валерия Щербину.

В частности, эксперт обратил внимание, что в августе военного 2022 Киевская городская прокуратура в лице прокурора Богданова А.М. активизировалась в возвращении убытков для российской компании, занимавшейся схемами на Одесском припортовом (ОПЗ).

Как известно, в 2018 году в результате совместной работы полиций Франции, Люксембурга и Европола из-за якобы подозреваемых финансовых операций во Франции задержали украинца Дмитрия Малиновского. В украинской прокуратуре тогда сообщили, что Малиновский в марте-апреле 2015 года под видом заключения контракта на поставку минеральных удобрений производства ОАО "Одесский припортовый завод" якобы завладел денежными средствами частной компании в сумме более 12 млн евро.

Также правоохранители установили, что Малиновский использовал заведомо поддельное свидетельство о собственной смерти, чтобы скрываться от следственных органов.

"В августе неожиданно состоялась очередная активность по делу Малиновского, которая с осени 2018 года находилась в коме. Прокурор Киевской городской прокуратуры Богданов А.М. обратился в суд для получения разрешения ускорить расследование и вести его по так называемой процедуре in absentia. Такая процедура используется, когда обвиняемый скрывается", - пишет эксперт.

По его словам, дело, о котором так работает сейчас прокурор Богданов, касается того, что Малиновский якобы украл деньги у компании Dreymoor Fertilizers Overseas Pte Ltd, торгующей минеральными удобрениями.

"Dreymoor - известная компания, формально зарегистрированная в Сингапуре, однако на самом деле это сугубо российская компания. Ее бенефициарным владельцем является гражданин Российской Федерации - Александр Шишкин. Офис эта компания имеет в Москве в 5 минутах от Кремля, и торгует компания удобрениями, которые производят подсанкционные российские олигархи Интересно, что ранее россияне уже пытались возместить свои заявленные убытки - требовали в суде поставить продукцию от украинского государственного ПАО "Одесский припортовый завод", однако 5 лет назад проиграла иск во всех трех инстанциях из-за того, что заключала договора с оффшорными компаниями, а не напрямую с ОПЗ", - добавляет Щербина.

По его мнению, выводы, складывающиеся в результате этой истории, недостаточно приятны - особенно для правоохранительных органов.

"Оказывается, пяти лет для решения дела Киевской прокуратуре было недостаточно, а значит, во время войны - самое время продолжить заниматься нафталиновым делом, которое связано фактически с процедурой возврата ущерба, нанесенного мошенническими схемами, российской компании. Интересно, что может быть" далее - есть ли у прокуратуры механизмы, чтобы отправить возвращенные средства, напрямую россиянам или средства пойдут на оффшоры, которые публично связей с российскими бизнесменами не имеют?" - подчеркивает эксперт.

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Прокуратура