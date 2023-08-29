Стало відомо про спробу партнера Порошенка через офшорні фірми захопити офіс у центрі Києва: подробиці

Ряд офшорних фірм, пов’язані з другом і бізнес-партнером Петра Порошенка Сергієм Зайцевим, звинувачують у спробі захопити офісну будівлю в центрі Києва вартість якої оцінюють в понад 100 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування " Грошей " на "1+1".

Як йдеться в сюжеті, баталії тривають вже кілька років. Раніше цю будівлю займав столичний осередок партії Порошенка - "Європейська солідарність". Через якийсь час вони перестали платити оренду. За три роки набігло боргу вже на понад 20 млн гривень. Проте окрім обіцянок розрахуватися і проблем, законні власники від порошенківців нічого не отримали.

"В судах уже шість справ про стягнення заборгованості, чотири із них, на суму понад 26 млн гривень, вже набрали законної сили, тобто суди підтвердили законність боргу і підтвердили обов’язок партії сплатити борг", - розповідає адвокат компанії-власника нерухомості Ірина Кобець.

Партія свідомо плює на закон, договори і власні обіцянки, йдеться у сюжеті. Платити "ЄС" перестали в 2019 році. Їм надсилали листи, перший час вони обіцяли розрахуватися, а потім взагалі перестали якось реагувати на вимоги власників будівлі. Через судового виконавця офіс вдалося звільнити.

"Ми отримали вимогу про скликання загальних зборів акціонерів. Основне питання порядку денного – звільнення директора і його заступника. Вимогу надіслав учасник, який в реєстрі з’явився в 2022 році, нам про нього нічого невідомо, не було жодного контакту з ним", - розповідає директор ТОВ "Підприємство Київ", яке розпоряджається будівлею, Дмитро Когут.

Журналісти впевнені, йдеться про Сергія Зайцева. Він є давнім другом Порошенка і його бізнес-партнером, зокрема, і по корпорації "Рошен" і "Міжнародного інвестиційного банку", а також на нього оформлено близько 150 фірм.

Зайцев, через ряд підозрілих угод і підставну офшорну компанію "ЛІНКВІСТ СЕРВІСЕЗ ЛІМІТЕД", отримав контроль над половиною ТОВ "Підприємство Київ", хоча його офшорка не була частиною цього підприємства.

Більше того, у схемі брала участь і інша офшорна компанія - Fremisia Trading Limited, яка належала російському олігарху Костянтину Григоришину. Раніше повідомлялось, що через ці дві компанії Григоришин міг легалізувати гроші Порошенка. Останній, будучи президентом України, в знак подяки надав українське громадянство росіянину Григоришину. Таким чином ці дві компанії в незаконний спосіб надали Зайцеву контроль над частиною ТОВ "Підприємство Київ".

Наступний етап - перехоплення управління компанією або рейдерство. Для цього Зайцев скликає збори акціонерів, порушуючи при цьому Закон і устав підприємства, спробує замінити директора ТОВ "Підприємство Київ" і його заступника на свою людину, прізвище якої нікому невідомо, що юридично недопустимо та й частка Зайцева в підприємстві не дозволяє йому такого зробити. В разі успіху цієї афери, новий директор просто перепише фірму на потрібну людину і Петро Порошенко позбудеться боргу і отримає гарний актив.

Журналісти намагалися отримати коментарі щодо цієї ситуації в іншої сторони. Та жодного зворотного зв'язку не було.