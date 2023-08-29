Стало известно о попытке партнера Порошенко через оффшорные фирмы захватить офис в центре Киева: подробности

Ряд оффшорных фирм, связанных с другом и бизнес-партнером Петра Порошенко Сергеем Зайцевым, обвиняют в попытке захватить офисное здание в центре Киева стоимость которого оценивается более чем в 100 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование " Грошей " на "1+1".

Как говорится в сюжете, баталии длятся уже несколько лет. Ранее это здание занимало столичная ячейка партии Порошенко - "Европейская солидарность". Через некоторое время они перестали платить аренду. За три года набежало долга уже более чем на 20 млн гривен. Однако, кроме обещаний рассчитаться и проблем, законные собственники от порошенковцев ничего не получили.

"В судах уже шесть дел о взыскании задолженности, четыре из них, на сумму свыше 26 млн гривен, уже вступили в законную силу, то есть суды подтвердили законность долга и подтвердили обязанность партии оплатить долг" , - рассказывает адвокат компании-собственника недвижимости Ирина Кобец.

Партия сознательно плюет на закон, договоры и собственные обещания, говорится в сюжете. Платить "ЕС" перестали в 2019 году. Им посылали письма, первое время они обещали рассчитаться, а потом вообще перестали как-то реагировать на требования владельцев здания. Из-за судебного исполнителя офис удалось уволить.

"Мы получили требование о созыве общего собрания акционеров. Основной вопрос повестки дня - увольнение директора и его заместителя. Требование направил участник, который в реестре появился в 2022 году, нам о нем ничего неизвестно, не было никакого контакта с ним", - рассказывает директор ООО "Предприятие Киев", которое распоряжается зданием, Дмитрий Когут.

Журналисты уверены, речь идет о Сергее Зайцеве. Он является давним другом Порошенко и его бизнес-партнером, в том числе по корпорации "Рошен" и "Международного инвестиционного банка", а также на него оформлено около 150 фирм.

Зайцев, из-за ряда подозрительных соглашений и подставной оффшорной компании "ЛИНКВИСТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД", получил контроль над половиной ООО "Предприятие Киев", хотя его оффшор не была частью этого предприятия.

Более того, в схеме участвовала и другая оффшорная компания - Fremisia Trading Limited, принадлежавшая российскому олигарху Константину Григоришину. Ранее сообщалось, что через эти две компании Григоришин мог легализовать деньги Порошенко. Последний, будучи президентом Украины, в благодарность предоставил украинское гражданство россиянину Григоришину. Таким образом эти две компании незаконно предоставили Зайцеву контроль над частью ООО "Предприятие Киев".

Следующий этап – перехват управления компанией или рейдерство. Для этого Зайцев созывает собрание акционеров, нарушая при этом Закон и устав предприятия, попытается заменить директора ООО "Предприятие Киев" и его заместителя на своего человека, фамилия которого никому неизвестна, что юридически недопустимо и доля Зайцева в предприятии не позволяет ему такого сделать. В случае успеха этой аферы, новый директор просто перепишет фирму на нужного человека и Петр Порошенко избавится от долга и получит хороший актив.

Журналисты пытались получить комментарии по этой ситуации у другой стороны. Но никакой обратной связи не было.