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Стало известно, сколько жителей Никополя выехали из города из-за обстрелов армии РФ

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Никополь, Пятница 18 ноября 2022 16:24
Стало известно, сколько жителей Никополя выехали из города из-за обстрелов армии РФ Фото: Стало известно, сколько жителей Никополя выехали из города из-за обстрелов армии РФ (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Из города Никополь (Днепропетровская область) уехало 70% жителей, поскольку россияне регулярно наносят удары по нему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

"Почти 70% людей из Никополя уехали. Выехали в другие общины. Обстрелы ведутся с территории Энергодара. Расстояние между Энергодаром и Никополем от 4 до 19 км", - говорится в заявлении.

По словам Лукашука, это зона поражения как из артиллерии, так и из реактивных систем залпового огня.

"Люди выезжают на ночь, а днем возвращаются и работают", - рассказал детали глава облсовета.

На 2019 год в городе проживало около 110 тысяч человек.

Стало известно, сколько жителей Никополя выехали из города из-за обстрелов армии РФ

Напомним, что оккупанты выпустили по кварталам Никополя 40 снарядов и попали в солнечную подстанцию.

Также российские оккупанты обстреляли Марганецкую, Червоногригорьевскую и Никопольскую общины Днепропетровской области из "Градов" и тяжелой артиллерии.

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