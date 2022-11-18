Стало известно, сколько жителей Никополя выехали из города из-за обстрелов армии РФ

Из города Никополь (Днепропетровская область) уехало 70% жителей, поскольку россияне регулярно наносят удары по нему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

"Почти 70% людей из Никополя уехали. Выехали в другие общины. Обстрелы ведутся с территории Энергодара. Расстояние между Энергодаром и Никополем от 4 до 19 км", - говорится в заявлении.

По словам Лукашука, это зона поражения как из артиллерии, так и из реактивных систем залпового огня.

"Люди выезжают на ночь, а днем возвращаются и работают", - рассказал детали глава облсовета.

На 2019 год в городе проживало около 110 тысяч человек.