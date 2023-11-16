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Стало відомо, скільки заробила РФ на продажі викопного палива після вторгнення в Україну

Четвер 16 листопада 2023 04:59
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Стало відомо, скільки заробила РФ на продажі викопного палива після вторгнення в Україну Фото: скільки заробляє Росія на імпорті викопного палива (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія заробила на експорті викопного палива 549,5 ​​млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Center for Research on Energy and Clean Air (CREA).

За даними центру, країни Європейського Союзу закупили викопного палива в Росії на понад 180 млрд євро. Стверджується, що імпорт з РФ в ЄС зменшившись більш ніж вдвічі порівняно з довоєнним рівнем.

"Хоча ЄС залишається найбільшим імпортером російського викопного палива, зараз він лише незначно випереджає Китай", – йдеться в повідомленні.

За попередніми оцінками, лише минулого тижня Росія здійснила експорт викопного палива на 5,41 млрд євро, а саме: нафти — на 2,66 млрд євро, нафтопродуктів і хімікатів — на 1,27 млрд євро, газу — на 0,98 млрд євро та вугілля — на 0,5 млрд євро.

До п’ятірки найбільших імпортерів входять Китай, Індія, Туреччина, ЄС та Німеччина.

Стало відомо, скільки заробила РФ на продажі викопного палива після вторгнення в Україну

Постачання російського газу до Європи

Нагадаємо, Росія припинила постачання газу до кількох країн Східної Європи навесні 2022 року після того, як вони відмовилися платити в рублях.

За підсумками 2022 року, Москва фактично втратила газовий ринок ЄС, і в Брюсселі не планують відновлювати закупівлі з території Росії.

Попри повномасштабне вторгнення в країну сил Кремля у лютому минулого року, Україна, як і раніше, отримує плату за транзит, дозволяючи російському газу проходити через свою територію в такі країни, як Австрія, Словаччина, Італія та Угорщина.

Європейський Союз зможе пережити зиму без російського газу, якщо його постачання буде зупинено з боку Москви, заявила комісар ЄС з питань енергетики Кадрі Сімсон.

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