Стало відомо, скільки терміналів Starlink було передано Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

"30 тисяч терміналів Starlink вже в Україні. 24/7 команда Мінцифри працює, щоб забезпечити ще більше терміналів. Міжнародні партнери допомагають у цьому. Адже Starlink стали частиною критичної інфраструктури України", - йдеться у повідомленні.

Федоров зазначив, що завдяки ним українці залишаються на зв‘язку там, де не працює звичайна мережа під час відключень світла. Останню партію - 8 тисяч терміналів - допомогла придбати Польща. Сотні Starlink з цієї партії вже працюють в "Пунктах незламності" по всій країні, а ще частину передали енергетикам та медикам.

"Вчора заїхав протестувати супутниковий інтернет в одному з "Пунктів незламності" від ДСНС в Ірпені. Дякую за Starlink прем‘єр-мїністру Польщі Матеушу Моравецькому та держсекретарю з цифровізації Янушу Цешинському", - додав Федоров.