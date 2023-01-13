Стало відомо, скільки терміналів Starlink було передано Україні

Україна отримала вже 30 тисяч терміналів Starlink. Останню партію допомогла придбати Польща.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.
"30 тисяч терміналів Starlink вже в Україні. 24/7 команда Мінцифри працює, щоб забезпечити ще більше терміналів. Міжнародні партнери допомагають у цьому. Адже Starlink стали частиною критичної інфраструктури України", - йдеться у повідомленні.
Федоров зазначив, що завдяки ним українці залишаються на зв‘язку там, де не працює звичайна мережа під час відключень світла. Останню партію - 8 тисяч терміналів - допомогла придбати Польща. Сотні Starlink з цієї партії вже працюють в "Пунктах незламності" по всій країні, а ще частину передали енергетикам та медикам.
"Вчора заїхав протестувати супутниковий інтернет в одному з "Пунктів незламності" від ДСНС в Ірпені. Дякую за Starlink прем‘єр-мїністру Польщі Матеушу Моравецькому та держсекретарю з цифровізації Янушу Цешинському", - додав Федоров.
Нагадаємо, що Україна невдовзі отримає від партнерів ще близько 5000 тисяч терміналів Starlink. З них більшість буде направлено військовим.
У грудні Україна отримала нову партію терміналів супутникового інтернету Starlink. Їх передадуть для підтримки медичної й енергетичної сфери, а також у "Пункти незламності".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.