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Стало відомо, скільки солдатів і техніки Росія направить до Білорусі

Ілюстративне фото: названо кількість солдатів і техніки, які РФ направить до Білорусі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

З Росії до Білорусі для залучення у складі регіонального угруповання військ прибуде до 9 тисяч солдатів. Також РФ планує направити танки та міномети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника департаменту міжнародного військового співробітництва Міноборони Білорусі Валерія Ревенка у Twitter.

"Загальна чисельність до прибуття до Республіки Білорусь складе до 9000 особового складу, близько 170 танків, до 200 бойових броньованих машин та до 100 гармат та мінометів калібром понад 100 мм", - написав Ревенко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко та президент Росії Володимир Путін домовилися про розміщення солдатів РФ на території Білорусі в рамках розгортання регіонального угруповання військ.

Більш детально про нові домовленості лідерів Білорусі та Росії можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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