Стало відомо, скільки людей загинуло в Донецькій області від початку вторгнення

Від початку російського вторгнення у Донецькій області від обстрілів загинуло 1193 людини. Проте ці дані не враховують жертв на окупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.

"У Донецькій області з початку повномасштабного вторгнення від російських обстрілів загинули понад тисячу людей та дві з половиною тисячі дістали поранення", - йдеться у заяві.

За словами Кириленка, ворог знищує усі прифронтові населені пункти. Від півдня до півночі постійні обстріли та руйнація інфраструктури дуже велика. Кириленко заявляє, що у Бахмуті понад 60% інфраструктури міста знищено. Ворог нищить без розбору, від оборонних споруд до інфраструктури.

Очільник області повідомив, що з 24 лютого у Донецькій області загинули 1193 людини та 2583 були поранені, але данні не враховують Маріуполь та Волноваху. В них підрахувати кількість загиблих можливо буде лише після деокупації.