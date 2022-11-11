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Стало відомо, скільки людей загинуло в Донецькій області від початку вторгнення

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Україна, П'ятниця 11 листопада 2022 17:43
Стало відомо, скільки людей загинуло в Донецькій області від початку вторгнення Фото: Павло Кириленко, очільник Донецької ОВА (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Від початку російського вторгнення у Донецькій області від обстрілів загинуло 1193 людини. Проте ці дані не враховують жертв на окупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.

"У Донецькій області з початку повномасштабного вторгнення від російських обстрілів загинули понад тисячу людей та дві з половиною тисячі дістали поранення", - йдеться у заяві.

За словами Кириленка, ворог знищує усі прифронтові населені пункти. Від півдня до півночі постійні обстріли та руйнація інфраструктури дуже велика. Кириленко заявляє, що у Бахмуті понад 60% інфраструктури міста знищено. Ворог нищить без розбору, від оборонних споруд до інфраструктури.

Очільник області повідомив, що з 24 лютого у Донецькій області загинули 1193 людини та 2583 були поранені, але данні не враховують Маріуполь та Волноваху. В них підрахувати кількість загиблих можливо буде лише після деокупації.

Нагадаємо, що російські війська минулої доби кілька разів обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок чого загинули двоє людей, ще п'ятеро поранені.

В ніч на 11 росіяни завдали ракетного удару по багатоповерховому житловому будинку в Миколаєві. Внаслідок чого загинули двоє людей, ще двоє поранені.

Також вночі окупанти обстріляли Вінницьку область, потрапили до об'єкта критичної інфраструктури.

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