Стало відомо, скільки людей загинуло в Донецькій області від початку вторгнення
Від початку російського вторгнення у Донецькій області від обстрілів загинуло 1193 людини. Проте ці дані не враховують жертв на окупованих територіях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.
"У Донецькій області з початку повномасштабного вторгнення від російських обстрілів загинули понад тисячу людей та дві з половиною тисячі дістали поранення", - йдеться у заяві.
За словами Кириленка, ворог знищує усі прифронтові населені пункти. Від півдня до півночі постійні обстріли та руйнація інфраструктури дуже велика. Кириленко заявляє, що у Бахмуті понад 60% інфраструктури міста знищено. Ворог нищить без розбору, від оборонних споруд до інфраструктури.
Очільник області повідомив, що з 24 лютого у Донецькій області загинули 1193 людини та 2583 були поранені, але данні не враховують Маріуполь та Волноваху. В них підрахувати кількість загиблих можливо буде лише після деокупації.
Нагадаємо, що російські війська минулої доби кілька разів обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок чого загинули двоє людей, ще п'ятеро поранені.
В ніч на 11 росіяни завдали ракетного удару по багатоповерховому житловому будинку в Миколаєві. Внаслідок чого загинули двоє людей, ще двоє поранені.
Також вночі окупанти обстріляли Вінницьку область, потрапили до об'єкта критичної інфраструктури.
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