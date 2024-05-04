Стало відомо, скільки капеланів є в українській армії: як стати військовим священником

Як він пояснив, капеланом може стати громадянин України, який не має судимості та відповідає всім вимогам до військової служби. Також претиндент повинен мати богословську освіту не нижче бакалавра. Ця освіта повинна бути визнана державою, інакше не буде виданий мандат.

"Можуть бути всі: і протестанти, і католики, і греко-католики, і православні, і мусульмани в нас є теж капеланами. Жінки можуть бути капеланами, законодавство дозволяє. Знаю двох жінок, які мають мандати, може їх є більше", - сказав Холодов.

За його словами, зараз в Україні налічується близько 350 капеланів, але потрібно 800. Проте в Україні немає стільки священників, які готові залишити церкву і піти служити в війську лейтенантом.

"Якщо їх будуть призивати, звісно, вони підуть. Але мандат виготовляється певний термін, декілька місяців. Якщо священник хоче бути капеланом і поруч з його парафією знаходиться його бригада чи військова частина, і там є посада - іди збирай документи і призивайся. Є такі варіанти", - пояснив капелан.

Холодов додав, що капелани можуть повернутися з фронту - звільнитися за станом здоров'я або демобілізуватися.

"Є такі випадки, що священник із мандатом перебуває на посаді солдата чи сержанта і його не ставлять на посаду капелана, бо командир каже, що нема ким замінити цю посаду", - додав він.