Стало відомо, скільки дронів Bayraktar на рік вироблятиме завод в Україні

"Наш завод будується... Нам потрібно близько 12 місяців, щоб закінчити будівництво, а потім ми перейдемо до внутрішньої техніки, обладнання та організаційної структури", - заявив Байрактар.

За його словами, завод в Україні буде великим. Він розраховує, що там працюватиме близько 500 людей.

Байрактор уточнив, що за рік планується виробляти близько 120 безпілотників. Але поки що не обрано конкретної моделі - TB2 або TB3.

При цьому він наголосив, що плани щодо будівництва заводу продовжуються незважаючи на війну Росії проти України і "ніщо" не може їх зупинити.

Завод з виробництва Bayraktar в Україні.

Нагадаємо, ще в липні минулого року міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що в Україні розпочали будівництво заводу з виробництва Bayraktar.

Сам Халук Байрактар зазначав, що завод планують запустити у 2025 році.

Запланований загальний обсяг інвестицій у будівництво об'єкта становить 95,5 млн доларів.