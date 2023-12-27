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У Мінстратегпромі розповіли про терміни будівництва заводу Bayraktar

Україна, Середа 27 грудня 2023 18:06
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У Мінстратегпромі розповіли про терміни будівництва заводу Bayraktar Архівне фото: Олександр Камишін, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України (facebook com Ukrzaliznytsia)
Автор: Дмитро Браславський, Юлія Акимова

Завод турецької компанії Baykar почав активно будуватися в Україні. Його мають здати протягом півтора року.

Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Це одна з історій, коли з якихось незрозумілих причин цей завод не будувався", - йдеться в заяві.

За словами міністра, зараз він будується і дуже активно.

"Заявлений термін на осінь був півтора року. Коли ми говоримо про прибуток, я впевнений, що він має бути, він буде", - додав Камишін.

Завод Bayraktar

У липні 2022 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про підготовку угоди з Туреччиною, яка дозволить розпочати будівництво заводу безпілотників Bayraktar на території нашої країни.

Компанія Baykar вже отримала від Туреччини ліцензійні дозволи на виробництво Bayraktar TB2 та Akıncı в Україні.

Гендиректор Baykar Халюк Байрактар сказав, що завод в Україні відкриють уже 2025 року. Обсяг запланованих інвестицій становить 95,5 млн доларів.

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