Зеленський підписав закон про права домашніх працівників: що зміниться

Сьогодні президент України Володимир Зеленський підписав закон №5695 про домашніх працівників. Документ дозволить соціально захистити цих працівників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані в картці документа на сайті Верховної ради.
Метою законопроєкту №5695 є забезпечити соціальний захист домашнім працівникам і знизити рівень незадекларованої праці. Для цього депутати прописали у Кодексі законів про працю нову главу ХІ-А "Праця домашніх працівників".
Закон визначає наступні положення:
Роботодавцем виступає один із членів сім'ї, який зобов'язаний укласти з працівником трудовий договір у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної зі сторін. У документі потрібно вказати:
Зміни до трудового договору можуть вноситися за згодою сторін і мають фіксуватися у письмовій формі.
Працівнику надаються всі трудові права та гарантії, передбачені законодавством про працю.
У трудовому договорі (контракті) з домашнім працівником може бути передбачено можливість платного чи безоплатного надання роботодавцем житла домашньому працівнику в користування.
Роботодавець повинен повідомити по звільнення домашнього працівника у строк не менше ніж за 14 днів, якщо інше не передбачено трудовим договором.
Загальнообов’язкове державне соціальне страхування домашніх працівників здійснюється на засадах добровільності. Це саме стосується питання трудової книжки - чи вести її, мають вирішувати сторони трудового договору.
Підписаний закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.
За оцінками Держстату, в Україні загальна кількість працівників, які надають побутові та персональні послуги в сім’ях, становить близько 162 тисяч людей.
Нагадаємо, у січні в Україні взялися за оновлення трудового кодексу. Так, Міністерство економіки опублікувало проект оновленого кодексу, яким, зокрема, змінювалися правила надання відпусток.