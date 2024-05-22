Зеленский подписал закон о правах домашних работников: что изменится

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о домашних работниках. Документ позволит социально защитить этих работников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные в карточке документа на сайте Верховной рады.
Целью законопроекта №5695 является обеспечить социальную защиту домашним работникам и снизить уровень незадекларированного труда. Для этого депутаты прописали в Кодексе законов о труде новую главу XI-А "Труд домашних работников".
Закон определяет следующие положения:
Работодателем выступает один из членов семьи, который обязан заключить с работником трудовой договор в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и хранящихся у каждой из сторон. В документе нужно указать:
Изменения в трудовой договор могут вноситься с согласия сторон и фиксироваться в письменной форме.
Работнику предоставляются все трудовые права и гарантии, предусмотренные законодательством о труде.
В трудовом договоре (контракте) с домашним работником может быть предусмотрена возможность платного или безвозмездного предоставления работодателем жилья домашнему работнику в пользование.
Работодатель должен уведомить об увольнении домашнего работника в срок не менее чем за 14 дней, если иное не предусмотрено трудовым договором.
Общеобязательное государственное социальное страхование домашних работников осуществляется на основе добровольности. Это же касается вопроса трудовой книжки - вести ли ее, должны решать стороны трудового договора.
Подписанный закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования.
По оценкам Госстата, в Украине общее количество работников, оказывающих бытовые и персональные услуги в семьях, составляет около 162 тысяч человек.
Напомним, в январе в Украине взялись за обновление трудового кодекса. Так, Министерство экономики опубликовало проект обновленного кодекса, которым, в частности, изменялись правила предоставления отпусков.