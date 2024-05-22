Зеленский подписал закон о правах домашних работников: что изменится

Что определяет подписанный закон

Целью законопроекта №5695 является обеспечить социальную защиту домашним работникам и снизить уровень незадекларированного труда. Для этого депутаты прописали в Кодексе законов о труде новую главу XI-А "Труд домашних работников".

Закон определяет следующие положения:

Домашний работник - физическое лицо, занимающееся домашним трудом в пределах трудовых отношений с работодателем.

Домашний труд - работа, выполняемая на условиях трудового договора (контракта) в целях обслуживания домохозяйства.

Не считается домашним трудом работа для домохозяйства, осуществляемая нерегулярно и не более 40 часов в месяц.

Что нужно сделать для оформления домашнего работника

Работодателем выступает один из членов семьи, который обязан заключить с работником трудовой договор в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и хранящихся у каждой из сторон. В документе нужно указать:

Имена сторон,

Дата начала действия трудового договора (и срок, если он предусмотрен),

Описание вида и характера работы,

Условия оплаты труда (размер, периодичность, сроки и способ выплаты, сверхурочная оплата и т.п.),

Продолжительность рабочего времени,

Условия ежегодного отпуска,

Методы обмена информацией.

Какие дополнительные гарантии предусмотрены

Изменения в трудовой договор могут вноситься с согласия сторон и фиксироваться в письменной форме.

Работнику предоставляются все трудовые права и гарантии, предусмотренные законодательством о труде.

В трудовом договоре (контракте) с домашним работником может быть предусмотрена возможность платного или безвозмездного предоставления работодателем жилья домашнему работнику в пользование.

Работодатель должен уведомить об увольнении домашнего работника в срок не менее чем за 14 дней, если иное не предусмотрено трудовым договором.

Общеобязательное государственное социальное страхование домашних работников осуществляется на основе добровольности. Это же касается вопроса трудовой книжки - вести ли ее, должны решать стороны трудового договора.

Подписанный закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования.

По оценкам Госстата, в Украине общее количество работников, оказывающих бытовые и персональные услуги в семьях, составляет около 162 тысяч человек.