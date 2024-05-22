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Зеленський підписав закон про права домашніх працівників: що зміниться

Україна, Середа 22 травня 2024 21:18
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Зеленський підписав закон про права домашніх працівників: що зміниться Фото: в Україні схвалили закон про права домашніх працівників (freepik.com)
Автор: РБК-Україна

Сьогодні президент України Володимир Зеленський підписав закон №5695 про домашніх працівників. Документ дозволить соціально захистити цих працівників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані в картці документа на сайті Верховної ради.

Що визначає підписаний закон

Метою законопроєкту №5695 є забезпечити соціальний захист домашнім працівникам і знизити рівень незадекларованої праці. Для цього депутати прописали у Кодексі законів про працю нову главу ХІ-А "Праця домашніх працівників".

Закон визначає наступні положення:

  • Домашній працівник -фізична особа, яка займається домашньою працею в межах трудових відносин з роботодавцем.
  • Домашня праця - робота, що виконується на умовах трудового договору (контракту) з метою обслуговування домогосподарства.
  • Не вважається домашньою працею робота для домогосподарства, яка здійснюється нерегулярно і не більше 40 годин на місяць.

Що потрібно зробити для оформлення домашнього працівника

Роботодавцем виступає один із членів сім'ї, який зобов'язаний укласти з працівником трудовий договір у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної зі сторін. У документі потрібно вказати:

  • Імена сторін,
  • Дату початку дії трудового договору (та строк, якщо він передбачений),
  • Опис виду і характеру роботи,
  • Умови оплати праці (розмір, періодичність, строки та спосіб виплати, понаднормова оплата тощо),
  • Тривалість робочого часу,
  • Умови щорічної відпустки,
  • Способи обміну інформацією.

Які додаткові гарантії передбачені

Зміни до трудового договору можуть вноситися за згодою сторін і мають фіксуватися у письмовій формі.

Працівнику надаються всі трудові права та гарантії, передбачені законодавством про працю.

У трудовому договорі (контракті) з домашнім працівником може бути передбачено можливість платного чи безоплатного надання роботодавцем житла домашньому працівнику в користування.

Роботодавець повинен повідомити по звільнення домашнього працівника у строк не менше ніж за 14 днів, якщо інше не передбачено трудовим договором.

Загальнообов’язкове державне соціальне страхування домашніх працівників здійснюється на засадах добровільності. Це саме стосується питання трудової книжки - чи вести її, мають вирішувати сторони трудового договору.

Підписаний закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

За оцінками Держстату, в Україні загальна кількість працівників, які надають побутові та персональні послуги в сім’ях, становить близько 162 тисяч людей.

Нагадаємо, у січні в Україні взялися за оновлення трудового кодексу. Так, Міністерство економіки опублікувало проект оновленого кодексу, яким, зокрема, змінювалися правила надання відпусток.

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