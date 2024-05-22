Зеленський підписав закон про права домашніх працівників: що зміниться

Сьогодні президент України Володимир Зеленський підписав закон №5695 про домашніх працівників. Документ дозволить соціально захистити цих працівників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані в картці документа на сайті Верховної ради.

Що визначає підписаний закон

Метою законопроєкту №5695 є забезпечити соціальний захист домашнім працівникам і знизити рівень незадекларованої праці. Для цього депутати прописали у Кодексі законів про працю нову главу ХІ-А "Праця домашніх працівників".

Закон визначає наступні положення:

Домашній працівник -фізична особа, яка займається домашньою працею в межах трудових відносин з роботодавцем.

Домашня праця - робота, що виконується на умовах трудового договору (контракту) з метою обслуговування домогосподарства.

Не вважається домашньою працею робота для домогосподарства, яка здійснюється нерегулярно і не більше 40 годин на місяць.

Що потрібно зробити для оформлення домашнього працівника

Роботодавцем виступає один із членів сім'ї, який зобов'язаний укласти з працівником трудовий договір у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної зі сторін. У документі потрібно вказати:

Імена сторін,

Дату початку дії трудового договору (та строк, якщо він передбачений),

Опис виду і характеру роботи,

Умови оплати праці (розмір, періодичність, строки та спосіб виплати, понаднормова оплата тощо),

Тривалість робочого часу,

Умови щорічної відпустки,

Способи обміну інформацією.

Які додаткові гарантії передбачені

Зміни до трудового договору можуть вноситися за згодою сторін і мають фіксуватися у письмовій формі.

Працівнику надаються всі трудові права та гарантії, передбачені законодавством про працю.

У трудовому договорі (контракті) з домашнім працівником може бути передбачено можливість платного чи безоплатного надання роботодавцем житла домашньому працівнику в користування.

Роботодавець повинен повідомити по звільнення домашнього працівника у строк не менше ніж за 14 днів, якщо інше не передбачено трудовим договором.

Загальнообов’язкове державне соціальне страхування домашніх працівників здійснюється на засадах добровільності. Це саме стосується питання трудової книжки - чи вести її, мають вирішувати сторони трудового договору.

Підписаний закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

За оцінками Держстату, в Україні загальна кількість працівників, які надають побутові та персональні послуги в сім’ях, становить близько 162 тисяч людей.