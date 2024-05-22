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Зеленский подписал закон о правах домашних работников: что изменится

Украина, Среда 22 мая 2024 21:18
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Зеленский подписал закон о правах домашних работников: что изменится Фото: в Украине одобрили закон о правах домашних работников (freepik.com)
Автор: РБК-Украина

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о домашних работниках. Документ позволит социально защитить этих работников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные в карточке документа на сайте Верховной рады.

Что определяет подписанный закон

Целью законопроекта №5695 является обеспечить социальную защиту домашним работникам и снизить уровень незадекларированного труда. Для этого депутаты прописали в Кодексе законов о труде новую главу XI-А "Труд домашних работников".

Закон определяет следующие положения:

  • Домашний работник - физическое лицо, занимающееся домашним трудом в пределах трудовых отношений с работодателем.
  • Домашний труд - работа, выполняемая на условиях трудового договора (контракта) в целях обслуживания домохозяйства.
  • Не считается домашним трудом работа для домохозяйства, осуществляемая нерегулярно и не более 40 часов в месяц.

Что нужно сделать для оформления домашнего работника

Работодателем выступает один из членов семьи, который обязан заключить с работником трудовой договор в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и хранящихся у каждой из сторон. В документе нужно указать:

  • Имена сторон,
  • Дата начала действия трудового договора (и срок, если он предусмотрен),
  • Описание вида и характера работы,
  • Условия оплаты труда (размер, периодичность, сроки и способ выплаты, сверхурочная оплата и т.п.),
  • Продолжительность рабочего времени,
  • Условия ежегодного отпуска,
  • Методы обмена информацией.

Какие дополнительные гарантии предусмотрены

Изменения в трудовой договор могут вноситься с согласия сторон и фиксироваться в письменной форме.

Работнику предоставляются все трудовые права и гарантии, предусмотренные законодательством о труде.

В трудовом договоре (контракте) с домашним работником может быть предусмотрена возможность платного или безвозмездного предоставления работодателем жилья домашнему работнику в пользование.

Работодатель должен уведомить об увольнении домашнего работника в срок не менее чем за 14 дней, если иное не предусмотрено трудовым договором.

Общеобязательное государственное социальное страхование домашних работников осуществляется на основе добровольности. Это же касается вопроса трудовой книжки - вести ли ее, должны решать стороны трудового договора.

Подписанный закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования.

По оценкам Госстата, в Украине общее количество работников, оказывающих бытовые и персональные услуги в семьях, составляет около 162 тысяч человек.

Напомним, в январе в Украине взялись за обновление трудового кодекса. Так, Министерство экономики опубликовало проект обновленного кодекса, которым, в частности, изменялись правила предоставления отпусков.

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