Стало відомо, що Святошинський суд видав 39 ухвал на обшуки та арешт майна всупереч закону
Судді Святошинського районного суду Києва видали 39 ухвал щодо однієї компанії, порушивши територіальний принцип при розгляді справ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне розслідування.
Як зазначається, два тижні тому дніпровська компанія "Оріджінал Спіріт Юа" звернулася до судів Києва, щоб скасувати арешт та повернути майно, яке вилучили напередодні правоохоронці, наголошуючи що рішення про обшуки і арешт всупереч закону ухвалив Святошинський районний суд Києва, головою якого з 2023 року є Інна П'ятничук.
"Кримінальний процесуальний кодекс України чітко визначає, що питання обшуку й арешту майна розглядає суд у тому районі, де працює слідчий орган. Це підтверджує і Верховний Суд. Але на практиці правоохоронці іноді обходять цю норму, подаючи документи до суду в іншому районі", - зазначає видання.
У випадку "Оріджінал Спіріт Юа" прокурор Станіслав Хіміч пішов ще далі.
"Слідчі працюють у Солом’янському районі Києва, офіційна адреса їхнього управління - Печерський район, а компанія взагалі зареєстрована в Дніпрі. Логічно було б передати справу одному з цих судів. Але чомусь прокурор подав документи саме до Святошинського суду, навіть не пояснивши, чому. Це не випадковість: лише в цій справі ми нарахували 39 рішень суддів Святошинського суду, а ухвала про арешт майна з’явилася за два дні до завершення тижневого обшуку. Рішення винесені суддями Людмилою Косик, Анатолієм Ясельським та Олександром Журибедою", - йдеться у розслідуванні.
Нагадаємо, чинне кримінальне процесуальне законодавство (п. 1 ч. 2 ст. 132, п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, а також ч. 2 ст. 234 КПК України) чітко передбачає, що клопотання прокурора про надання дозволу на обшук, а також про застосування арешту на майно, подаються до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, що здійснює відповідне розслідування.
На необхідність дотримання вказаної норми вказує також Верховний Суд в ухвалі Другої судової палати Касаційного кримінального суду від 22 квітня 2020 року у справі № 487/7605/19.
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