Стало відомо, що Святошинський суд видав 39 ухвал на обшуки та арешт майна всупереч закону

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне розслідування .

Як зазначається, два тижні тому дніпровська компанія "Оріджінал Спіріт Юа" звернулася до судів Києва, щоб скасувати арешт та повернути майно, яке вилучили напередодні правоохоронці, наголошуючи що рішення про обшуки і арешт всупереч закону ухвалив Святошинський районний суд Києва, головою якого з 2023 року є Інна П'ятничук.

"Кримінальний процесуальний кодекс України чітко визначає, що питання обшуку й арешту майна розглядає суд у тому районі, де працює слідчий орган. Це підтверджує і Верховний Суд. Але на практиці правоохоронці іноді обходять цю норму, подаючи документи до суду в іншому районі", - зазначає видання.

У випадку "Оріджінал Спіріт Юа" прокурор Станіслав Хіміч пішов ще далі.

"Слідчі працюють у Солом’янському районі Києва, офіційна адреса їхнього управління - Печерський район, а компанія взагалі зареєстрована в Дніпрі. Логічно було б передати справу одному з цих судів. Але чомусь прокурор подав документи саме до Святошинського суду, навіть не пояснивши, чому. Це не випадковість: лише в цій справі ми нарахували 39 рішень суддів Святошинського суду, а ухвала про арешт майна з’явилася за два дні до завершення тижневого обшуку. Рішення винесені суддями Людмилою Косик, Анатолієм Ясельським та Олександром Журибедою", - йдеться у розслідуванні.

Нагадаємо, чинне кримінальне процесуальне законодавство (п. 1 ч. 2 ст. 132, п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, а також ч. 2 ст. 234 КПК України) чітко передбачає, що клопотання прокурора про надання дозволу на обшук, а також про застосування арешту на майно, подаються до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, що здійснює відповідне розслідування.

На необхідність дотримання вказаної норми вказує також Верховний Суд в ухвалі Другої судової палати Касаційного кримінального суду від 22 квітня 2020 року у справі № 487/7605/19.