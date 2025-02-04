Стало известно, что Святошинский суд выдал 39 постановлений на обыски и арест имущества вопреки закону

Судьи Святошинского районного суда Киева выдали 39 определений по одной компании, нарушив территориальный принцип при рассмотрении дел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее расследование .

Как отмечается, две недели назад днепровская компания "Ориджинал Спирит Юа" обратилась в суды Киева, чтобы отменить арест и вернуть имущество, которое изъяли накануне правоохранители, отмечая, что решение об обысках и аресте вопреки закону принял Святошинский районный суд Киева, председателем которого с 2023 года является Инна Пятничук.

"Уголовный процессуальный кодекс Украины четко определяет, что вопрос обыска и ареста имущества рассматривает суд в том районе, где работает следственный орган. Это подтверждает и Верховный Суд. Но на практике правоохранители иногда обходят эту норму, подавая документы в суд в другом районе", - отмечает издание.

В случае "Ориджинал Спирит Юа" прокурор Станислав Химич пошел еще дальше.

"Следователи работают в Соломенском районе Киева, официальный адрес их управления - Печерский район, а компания вообще зарегистрирована в Днепре. Логично было бы передать дело одному из этих судов. Но почему-то прокурор подал документы именно в Святошинский суд, даже не объяснив, почему. Это не случайность: только в этом деле мы насчитали 39 решений судей Святошинского суда, а постановление об аресте имущества появилось за два дня до завершения недельного обыска. Решения вынесены судьями Людмилой Косик, Анатолием Ясельским и Александром Журибедой", - говорится в расследовании.

Напомним, действующее уголовное процессуальное законодательство (п. 1 ч. 2 ст. 132, п. 7 ч. 2 ст. 131 УПК Украины, а также ч. 2 ст. 234 УПК Украины) четко предусматривает, что ходатайство прокурора о предоставлении разрешения на обыск, а также о применении ареста на имущество, подаются в местный суд, в пределах территориальной юрисдикции которого находится орган досудебного расследования, осуществляющий соответствующее расследование.

На необходимость соблюдения указанной нормы указывает также Верховный Суд в постановлении Второй судебной палаты Кассационного уголовного суда от 22 апреля 2020 года по делу № 487/7605/19.