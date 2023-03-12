Стало відомо, що один з лауреатів Шевченківської премії у 2021 році видавався у Росії

Зокрема, йдеться про переклад на російську книги Джона Краулі "Маленький, большой или Парламент фейри", яка була видана у 2021 році російським видавництвом "Иностранка".

Назаренко - літературознавець, критик та письменник. Закінчив філологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю "російська література".У 2002 році захистив кандидатську дисертацію "Міфопоетика Салтикова-Щедріна".

Доцент катедри російської філології Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка. Разом із Тетяною Кохановською вів у журналі "Новый мир" колонку "Український вектор" (2011 - 2012), присвячену сучасній українській літературі в історико-культурному контексті.

Відомий як редактор і коментатор перекладів творів Білла Віллінґема, Ніла Ґеймана, Артура Конан Дойла, Сюзанни Кларк, Джона Краулі, Алана Мура й Террі Пратчетта.