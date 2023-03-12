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Стало відомо, що один з лауреатів Шевченківської премії у 2021 році видавався у Росії

Фото: Михайло Назаренко (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Один з лауреатів Шевченківської премії Михайло Назаренко ще у 2021 році долучився до перекладу книг російською та видавав свої твори в Російській Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Грунт.

Зокрема, йдеться про переклад на російську книги Джона Краулі "Маленький, большой или Парламент фейри", яка була видана у 2021 році російським видавництвом "Иностранка".

Назаренко - літературознавець, критик та письменник. Закінчив філологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю "російська література".У 2002 році захистив кандидатську дисертацію "Міфопоетика Салтикова-Щедріна".

Доцент катедри російської філології Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка. Разом із Тетяною Кохановською вів у журналі "Новый мир" колонку "Український вектор" (2011 - 2012), присвячену сучасній українській літературі в історико-культурному контексті.

Відомий як редактор і коментатор перекладів творів Білла Віллінґема, Ніла Ґеймана, Артура Конан Дойла, Сюзанни Кларк, Джона Краулі, Алана Мура й Террі Пратчетта.

Нагадаємо, комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка оголосив лауреатів за 2023 рік. Серед них - Михайло Назаренко, літературознавець - за книгу "Крім “Кобзаря". Антологія української літератури. 1792-1883" у двох частинах.

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