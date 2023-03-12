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Стало известно, что один из лауреатов Шевченковской премии в 2021 году издавался в России

Фото: Михаил Назаренко (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Один из лауреатов Шевченковской премии Михаил Назаренко еще в 2021 году приобщился к переводу книг на русский и издавал свои произведения в Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Грунт.

В частности, речь идет о переводе на русскую книгу Джона Краули "Маленький, большой или Парламент фейры", изданной в 2021 году российским издательством "Иностранка".

Назаренко - литературовед, критик и писатель. Окончил филологический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности "русская литература". В 2002 году защитил кандидатскую диссертацию "Мифопоэтика Салтыкова-Щедрина".

Доцент кафедры русской филологии Института филологии КНУ имени Тараса Шевченко. Вместе с Татьяной Кохановской вел в журнале "Новый мир" колонку "Украинский вектор" (2011-2012), посвященную современной украинской литературе в историко-культурном контексте.

Известен как редактор и комментатор переводов произведений Билла Уиллингема, Нила Геймана, Артура Конан Дойла, Сюзанны Кларк, Джона Краули, Алана Мура и Терри Пратчетта.

Напомним, комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко объявил лауреатов за 2023 год. Среди них - Михаил Назаренко, литературовед - за книгу "Кроме "Кобзаря". Антология украинской литературы. 1792-1883" в двух частях.

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