Керівником "Газорозподільних мереж" можуть призначити управлінця із судимістю

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Уніан ".

Як зазначає видання, у біографії Мініна фігурує судимість 1999 року за статтею 206 Кримінального кодексу України (хуліганство). Також, за даними прикордонної служби, з 2010 до 2016 року Мінін здійснив 25 авіаперельотів, зокрема приватними літаками між Києвом, Москвою та Санкт-Петербургом.

У 2009 році він був зареєстрований у Санкт-Петербурзі. За інформацією журналістів, з 2016 року Мінін почав працювати у сфері енергетики, обіймаючи посади в "Укртрансгазі" та філії "Оператор газотранспортної системи України". У червні 2023 року його було призначено членом правління новоствореного ТОВ "Газорозподільні мережі України" за поданням Василя Володіна.

Видання також нагадує, що Василь Володін працює в НАК "Нафтогаз України" з січня 2023 року. Раніше він обіймав посади в Київській обласній державній адміністрації та Міністерстві розвитку громад і територій.

Крім того, повідомляється, що Володін фігурує у кримінальному провадженні, яке розслідує НАБУ. Зокрема, йдеться про можливі зловживання службовим становищем під час передачі земельної ділянки поблизу Сирецького дендропарку на користь приватної компанії.

За даними слідства, Володін, перебуваючи на посаді державного секретаря Міністерства розвитку громад і територій, міг бути причетним до отримання неправомірної вигоди у вигляді квартир та нежитлових приміщень від забудовника.