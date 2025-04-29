Руководителем "Газораспределительных сетей" могут назначить управленца с судимостью

Председателем правления ООО "Газораспределительные сети Украины" в ближайшее время могут назначить Сергея Минина. Сейчас он занимает должность исполняющего обязанности председателя правления компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Униан ".

Как отмечает издание, в биографии Минина фигурирует судимость 1999 года по статье 206 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Также, по данным пограничной службы, с 2010 по 2016 год Минин совершил 25 авиаперелетов, в том числе на частных самолетах между Киевом, Москвой и Санкт-Петербургом.

В 2009 году он был зарегистрирован в Санкт-Петербурге. По информации журналистов, с 2016 года Минин начал работать в сфере энергетики, занимая должности в "Укртрансгазе" и филиале "Оператор газотранспортной системы Украины". В июне 2023 года он был назначен членом правления новосозданного ООО "Газораспределительные сети Украины" по представлению Василия Володина.

Издание также напоминает, что Василий Володин работает в НАК "Нафтогаз Украины" с января 2023 года. Ранее он занимал должности в Киевской областной государственной администрации и Министерстве развития общин и территорий.

Кроме того, сообщается, что Володин фигурирует в уголовном производстве, которое расследует НАБУ. В частности, речь идет о возможных злоупотреблениях служебным положением при передаче земельного участка вблизи Сырецкого дендропарка в пользу частной компании.

По данным следствия, Володин, находясь на должности государственного секретаря Министерства развития общин и территорий, мог быть причастен к получению неправомерной выгоды в виде квартир и нежилых помещений от застройщика.