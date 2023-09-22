Стало відомо, про що говорили на перших публічних консультаціях з питань компенсацій за житло

Учасники першого раунду публічних консультацій з питань компенсацій за житло обговорили розміри компенсацій, гальмування виплат у разі втрати зв’язку зі співвласником житла, подачі заявок на відшкодування не лише в "Дії, а й паперовій формі через ЦНАПи та інше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олену Шуляк.
За її словами на основі отриманих даних будуть підготовлені зміни до закону України про компенсацію за пошкоджене та знищене житло, напрацювання будуть передані відповідним державним органам з метою удосконалення своїх нормативно-правових актів та покращення механізму виплати компенсацій.
Серед проблем та викликів учасники консультацій найчастіше називали наступні:
Водночас учасниками були надані наступні рекомендації:
"Я хочу подякувати всім, хто приєднався до наших консультацій. Попереду спілкування з жителями інших регіонів та велика праця з зауваженнями та пропозиціями від людей. Впевнена, ми будемо мати хороші результати, які обов’язково призведуть до розробки відповідних якісних змін до вже існуючого закону, що встановлює компенсаційні механізми за пошкоджене та знищене житло. Завдяки громадянам нас вдасться його оновити, відповідно до нагальних потреб та зауважень", - зазначила Олена Шуляк.
Наступні сесії публічних консультацій відбудуться 6 жовтня (для східних регіонів) та 13 жовтня (для південних регіонів).
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