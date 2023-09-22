Стало известно, о чем говорили на первых публичных консультациях по компенсациям за жилье

Участники первого раунда публичных консультаций по вопросам компенсаций за жилье обсудили размеры компенсаций, торможение выплат в случае потери связи с совладельцем жилья, подачи заявок на возмещение не только в "Дії", но и бумажной форме через ЦПАУ и прочее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВРУ по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елену Шуляк.
По ее словам, на основе полученных данных будут подготовлены изменения в закон Украины о компенсации за поврежденное и уничтоженное жилье, наработки будут переданы соответствующим государственным органам с целью усовершенствования своих нормативно-правовых актов и улучшения механизма выплаты компенсаций.
Среди проблем и вызовов участники консультаций чаще всего называли:
В то же время, участниками были предоставлены следующие рекомендации:
"Я хочу поблагодарить всех, кто присоединился к нашим консультациям. Впереди общение с жителями других регионов и большой труд с замечаниями и предложениями от людей. Уверена, мы будем иметь хорошие результаты, которые обязательно приведут к разработке соответствующих качественных изменений уже существующему закону, что устанавливает компенсационные механизмы за поврежденное и уничтоженное жилье. Благодаря гражданам нас удастся его обновить, в соответствии с неотложными потребностями и замечаниями", - отметила Елена Шуляк.
Следующие сессии публичных консультаций пройдут 6 октября (для восточных регионов) и 13 октября (для южных регионов).
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