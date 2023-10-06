Стало відомо, про що говорили на других публічних консультаціях по компенсаціях за зруйноване житло

Автоматичне перенесення в електронний держреєстр прав власності на житло, оформлене до 2013 року; створення в Дії "книги скарг"; складність віднесення певних видів житла до знищеного чи пошкодженого; подача заявок на відшкодування не лише в "Дії". Ці та інші проблеми обговорили учасники під час другої частини публічних консультацій щодо компенсацій за зруйноване житло.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олену Шуляк.
Другий раунд консультацій відбувся 6 жовтня у форматі онлайн. Цього разу в центрі уваги був напрямок "Схід", до якого увійшли всі східні та деякі центральні області України. Участь взяли мешканці відповідних регіонів України, ВПО, що мешкають в цих регіонах, а також ті, хто має там пошкоджене майно.
Йшлося про Донецьку, Луганську, Харківську, Дніпропетровську, Полтавську, Кіровоградську, Черкаську та Вінницьку області. Нагадаємо: попередній раунд консультацій для напрямку "Північ" відбувся 20 вересня.
Серед проблем та рекомендацій щодо їх вирішення, зокрема, звучали наступні:
"Я дякую всім, хто взяв участь у публічних консультаціях. Ми дуже уважно розглянемо всі питання, які звучатимуть в групах, проаналізуємо їх і напрацюємо відповідні зміни до законодавства", - зазначила Олена Шуляк.
Заключний раунд публічних консультацій відбудеться 13 жовтня для напрямку "Південь".
Нагадаємо, публічні консультації відбуваються в рамках проекту "Парламент та громадяни: відкритий діалог у період війни" реалізується громадською організацією "Інститут Республіка" в межах програми USAID.
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