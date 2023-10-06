Стало известно, о чем говорили на вторых публичных консультациях по компенсациям за разрушенное жилье

Второй раунд консультаций прошел 6 октября в формате онлайн. На этот раз в центре внимания было направление "Восход", в которое вошли все восточные и некоторые центральные области Украины. Участие приняли жители соответствующих регионов Украины, ВПЛ, проживающих в этих регионах, а также имеющие там поврежденное имущество.

Речь шла о Донецкой, Луганской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской и Винницкой областях. Напомним, предварительный раунд консультаций для направления "Север" состоялся 20 сентября.

Среди проблем и рекомендаций по их решению, в частности, звучали следующие:

Если право собственности на жилье зарегистрировано до 2013 года, следует обязать государственных регистраторов переносить его в электронный Государственный реестр автоматически и бесплатно. В настоящее время процедура внесения в реестр усложнена, поскольку при оформлении все владельцы имущества должны физически присутствовать. Это невозможно, например, в случае службы одного из них в ВСУ;

Целесообразно добавить опцию подачи заявки на компенсацию через ЦНАП, поскольку многие пенсионеры не имеют смартфонов или не умеют пользоваться ими достаточно умело, чтобы оформить заявку через Дію;

В действии следует предусмотреть "книгу жалоб", куда заявители могли бы предоставлять информацию о недостатках в работе механизма оформления и выплаты компенсаций;

Большие очереди в БТИ Киева, куда вынуждены обращаться ВПЛ, эвакуированные из прифронтовых городов без оригиналов документов на недвижимость. Участники просили продлить время работы таких учреждений и нанять дополнительный персонал;

Неурегулированный вопрос при наличии нескольких совладельцев жилья, ведь Дія рассчитано на индивидуальную заявку.

"Я благодарю всех, кто принял участие в публичных консультациях. Мы очень внимательно рассмотрим все вопросы, которые будут звучать в группах, проанализируем их и наработаем соответствующие изменения в законодательство", - отметила Елена Шуляк.

Заключительный раунд публичных консультаций состоится 13 октября для направления "Юг".

Напомним, публичные консультации проходят в рамках проекта "Парламент и граждане: открытый диалог в период войны" реализуется общественной организацией "Институт Республика" в рамках программы USAID.