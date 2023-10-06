Стало известно, о чем говорили на вторых публичных консультациях по компенсациям за разрушенное жилье

Автоматический перенос в электронный госреестр прав собственности на жилье, оформленный до 2013 года; создание в действии "книги жалоб"; сложность отнесения определенных видов жилья к уничтоженному или поврежденному; подача заявок на возмещение не только в "Дії". Эти и другие проблемы обсудили участники во время второй части публичных консультаций по компенсациям за разрушенное жилье.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елену Шуляк.
Второй раунд консультаций прошел 6 октября в формате онлайн. На этот раз в центре внимания было направление "Восход", в которое вошли все восточные и некоторые центральные области Украины. Участие приняли жители соответствующих регионов Украины, ВПЛ, проживающих в этих регионах, а также имеющие там поврежденное имущество.
Речь шла о Донецкой, Луганской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской и Винницкой областях. Напомним, предварительный раунд консультаций для направления "Север" состоялся 20 сентября.
Среди проблем и рекомендаций по их решению, в частности, звучали следующие:
"Я благодарю всех, кто принял участие в публичных консультациях. Мы очень внимательно рассмотрим все вопросы, которые будут звучать в группах, проанализируем их и наработаем соответствующие изменения в законодательство", - отметила Елена Шуляк.
Заключительный раунд публичных консультаций состоится 13 октября для направления "Юг".
Напомним, публичные консультации проходят в рамках проекта "Парламент и граждане: открытый диалог в период войны" реализуется общественной организацией "Институт Республика" в рамках программы USAID.
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