Стало відомо, що французький виробник сухих дріжджів Lesaffre продовжує працювати в Росії

Так, після окупації Херсону, на місцевих ринках та підприємствах хлібопечення основним постачальником дріжджів стали компанія "Angel yeast" (китайський дріжджовий гігант, що має виробничі потужності у Липецькій області) та компанія Lesaffre. Така ж ситуація і в тимчасово окупованому українському Криму.

Розслідування показало, що після успішного звільнення ЗСУ більшої частини Харківської області до мережі потрапило офіційне відео Державної прикордонної служби України, на якому зафіксовані продуктові набори російських солдат, в яких також присутні дріжджі "Саф-момент" виробництва компанії Lesaffre.

Автори розслідування також припускають, що компанія Lesaffre крім заводу у Кривому Розі може придбати ще одне з діючих підприємств в Україні, власники якого стикнулись із фінансовими проблемами через війну.

Серед доказів на користь таких припущень є той факт, що виробник півроку стримував ціни, попри те, що ринкова вартість зростала. Крім того, було відкрито склад з інгредієнтами та сухими дріжджами в місті Тернопіль.

"До війни компанія Lesaffre пропагувала виключно європейську культуру продажу і прагнула продавати "дорого". На час війни компанія вочевидь використовує складну фінансову ситуацію, що склалася для українських підприємств-виробників дріжджів, і активно нарощує долю ринку, притримуючи підняття цін. Навіщо? Мета очевидна: користуючись нестабільною ситуацією, Lesaffre з Кривого Рогу планує окупацію значної частини ринку України", - йдеться в статті.