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Стало известно, что французский производитель сухих дрожжей Lesaffre продолжает работать в России.

Фото: французский производитель сухих дрожжей Lesaffre продолжает работать в России (facebook com)
Автор: Александр Мороз

Производитель сухих дрожжей "Саф-Момент" - французская компания Lesaffre ("ЛеСаффр") - продолжает иметь одно предприятие в Украине и четыре завода в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее журналистское расследование.

Так, после оккупации Херсона, на местных рынках и предприятиях хлебопечения основным поставщиком дрожжей стали компания Angel yeast (китайский дрожжевой гигант, имеющий производственные мощности в Липецкой области) и компания Lesaffre. Такая же ситуация и во временно оккупированном украинском Крыму.

Расследование показало, что после успешного освобождения ВСУ большей части Харьковской области в сеть попало официальное видео Государственной пограничной службы Украины, на котором зафиксированы продуктовые наборы российских солдат, в которых также присутствуют дрожжи "Саф-момент" производства компании Lesaffre.

Авторы расследования также предполагают, что компания Lesaffre помимо завода в Кривом Роге может приобрести еще одно из действующих предприятий в Украине, владельцы которого столкнулись с финансовыми проблемами из-за войны.

Среди доказательств в пользу таких предположений есть тот факт, что производитель полгода сдерживал цены, несмотря на то, что рыночная стоимость росла. Кроме того, был открыт склад с ингредиентами и сухими дрожжами в Тернополе.

"До войны компания Lesaffre пропагандировала исключительно европейскую культуру продаж и стремилась продавать "дорого". На время войны компания очевидно использует сложную финансовую ситуацию, сложившуюся для украинских предприятий-производителей дрожжей, и активно наращивает долю рынка, придерживая поднятие цен. Зачем? Цель очевидна: пользуясь нестабильной ситуацией, Lesaffre из Кривого Рога планирует оккупацию значительной части рынка Украины", - говорится в статье.

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