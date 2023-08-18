Стало відомо, що дозволить вирішити проблеми, які виникли під час приватизації порту "Усть-Дунайськ"

Як зазначив Олександр Грамма керівник ТОВ "ЗТК", яке є одним із трьох портових операторів, що працюють на території портового пункту "Кілія" Усть-Дунайського порту, якщо сторони (як державні структури, так і приватні компанії, - ред.) мають конструктивне бажання вирішити це питання, то компанія пропонує простий і законний вихід із ситуації: спочатку розділити в натурі частки у майновому комплексі порту, а вже після цього підписувати з покупцем акт приймання-передачі.

"У такому разі всі зацікавлені сторони в максимально короткий термін нотаріально врегулюють всі спірні моменти, а проблема буде вичерпана назавжди. Покупець отримає саме те, за що заплатив і не прихопить чужого майна", - підкреслив він.

Таку позицію компанії підтримали Антимонопольний комітет та Фонд держмайна України.

Водночас переможець аукціону з продажу порту - "Еліксир-Україна" - розраховує прийняти в користування комплекс порту прямо зараз, з усіма спірними моментами. І вже потім, ставши повноправним власником своєї частини порту, почати розбиратися з майном "ЗТК".

"Приватизація ЄМК ДП "МТП Усть-Дунайськ" пройшла прозоро та публічно відповідно до чинного законодавства України, вся інформація про об’єкт приватизації була розташована на відкритому електронному майданчику "Прозорро продажі", - додали в компанії.

Своєю чергою, проводячи журналістське розслідування видання з’ясувало, що деякі зацікавлені особи, які не мають відношення до майнового комплексу порту, працюють на затягування процедури приватизації шляхом юридичного та виробничого хаосу, що також породжує нові та нові судові справи.

Нагадаємо, на території портового пункту "Кілія" працюють три портові оператори: ДП "МТП "Усть-Дунайськ", ТОВ "Краншип" - групи компаній "Трансшип" та ТОВ "Зерновий термінал Кілія" (ТОВ "ЗТК").

Вінницька компанія "Еліксир Україна" купила порт у ФДМУ за 201 млн грн (втричі більше від стартової ціни), фактично заплативши майже 250 млн грн, враховуючи ПДВ та 3% Prozorro.

Однак через те, що ФДМУ не провів коректний розподіл майна перед приватизацією порту, стратегічні об’єкти портової інфраструктури, які не мали потрапити на аукціон, також були включені до списку приватизації, як і майно, що належить приватній структурі.