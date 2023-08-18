Стало известно, что позволит решить проблемы, возникшие при приватизации порта "Усть-Дунайск"

Как отметил Александр Грамма руководитель ООО "ЗТК", которое является одним из трех портовых операторов, работающих на территории портового пункта "Килия" Усть-Дунайского порта, если стороны (как государственные структуры, так и частные компании, - ред. ) имеют конструктивное желание решить этот вопрос, компания предлагает простой и законный выход из ситуации: сначала разделить в натуре доли в имущественном комплексе порта, а уже после этого подписывать с покупателем акт приема-передачи.

"В таком случае все заинтересованные стороны в максимально короткие сроки нотариально урегулируют все спорные моменты, а проблема будет исчерпана навсегда. Покупатель получит именно то, за что заплатил и не прихватит чужое имущество", - подчеркнул он.

Такую позицию компании поддержали Антимонопольный комитет и Фонд госимущества Украины.

В то же время победитель аукциона по продаже порта – "Эликсир-Украина" – рассчитывает принять в пользование комплекс порта прямо сейчас, со всеми спорными моментами. И уже потом, став полноправным владельцем своей части порта, начать разбираться с имуществом "ЗТК".

"Приватизация ЕМК ГП "МТП Усть-Дунайск" прошла прозрачно и публично в соответствии с действующим законодательством Украины, вся информация об объекте приватизации была расположена на открытой электронной площадке "Прозорро продаж", - добавили в компании.

В свою очередь, проводя журналистское расследование, выяснило, что некоторые заинтересованные лица, не имеющие отношения к имущественному комплексу порта, работают на затягивание процедуры приватизации путем юридического и производственного хаоса, что также порождает новые и новые судебные дела.

Напомним, на территории портового пункта "Килия" работают три портовых оператора: ГП "МТП "Усть-Дунайск", ООО "Краншип" - группы компаний "Трансшип" и ООО "Зерновой терминал Килия" (ООО "ЗТК").

Винницкая компания "Эликсир Украина" купила порт у ФГИУ за 201 млн грн (втрое больше стартовой цены), фактически заплатив почти 250 млн грн, учитывая НДС и 3% Prozorro.

Однако из-за того, что ФГИ не провел корректное распределение имущества перед приватизацией порта, стратегические объекты портовой инфраструктуры, которые не должны были попасть на аукцион, также были включены в список приватизации, как и имущество, принадлежащее частной структуре.